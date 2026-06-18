Consorzi Stradali a Roma: approvato il regolamento dopo un secolo. Il Comune pagherà fino al 50% della manutenzione

Un vuoto normativo e burocratico che si trascinava da oltre un secolo, precisamente dal 1918, è stato finalmente cancellato. L’Assemblea Capitolina ha approvato oggi, giovedì 18 giugno, il nuovo Regolamento in materia di Consorzi Stradali.

Si tratta di una disciplina organica attesissima che mette ordine nella gestione, nella pulizia e nel rifacimento delle centinaia di strade vicinali e private ad uso pubblico sparse per la Capitale, un terreno che per decenni è stato fertile per ricorsi, diffide e infiniti contenziosi legali tra residenti e amministrazione comunale.

Il provvedimento traccia una linea netta sui compiti dei privati e sulle responsabilità pubbliche. Da oggi i Consorzi Stradali mantengono l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di proprietà (comprese carreggiate, marciapiedi, illuminazione pubblica, potatura delle alberature, tombini, segnaletica e pulizia), ma lo faranno sotto il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e la stretta vigilanza dei singoli Municipi.

Il nuovo algoritmo dei contributi: il Comune pagherà dal 20% al 50%

La vera e propria rivoluzione introdotta dal testo riguarda l’erogazione dei fondi pubblici. Roma Capitale ha stabilito criteri matematici, oggettivi e trasparenti per calcolare la propria quota di partecipazione economica alle spese sostenute dai Consorzi per le strade aperte al pubblico transito.

La legge nazionale impone un contributo comunale compreso tra il 20% e il 50% della spesa, ma finora la cifra veniva spesso decisa sulla base di contrattazioni o contenziosi.

Adesso, la quota base del 20% aumenterà progressivamente in base all’effettivo utilizzo e alla funzione sociale svolta dalla strada nella vita del quartiere:

Funzione strategica e di connessione (es. vie di fuga o vie di collegamento principali): +10 punti percentuali.

Linee del trasporto pubblico (bus) e accesso a ospedali, uffici amministrativi o scuole: +5 punti percentuali.

Accesso a centri culturali, parrocchie e luoghi di aggregazione collettiva: +2 punti percentuali.

Per evitare disparità e blindare le casse del Campidoglio, è stato inserito un tetto di salvaguardia: Roma non potrà mai riconoscere a un Consorzio privato, per la manutenzione ordinaria, un contributo al metro quadro superiore a quello che il Comune spende mediamente per mantenere le proprie strade pubbliche all’interno dello stesso Municipio.

Stop alle anticipazioni dei privati: fondi più rapidi

Il regolamento introduce anche un meccanismo stringente di programmazione e rendicontazione delle opere.

Nelle intenzioni dei legislatori capitolini, questo servirà a garantire il rispetto dei tempi di erogazione del contributo pubblico, evitando l’annoso problema che vedeva i Consorzi costretti ad anticipare ingenti somme di denaro per i cantieri prima di ricevere i rimborsi comunali.

L’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini, ha espresso profonda soddisfazione al termine del voto a Palazzo Senatorio:

“Ringrazio l’Assemblea per l’approvazione di un regolamento atteso da moltissimi anni, che mette ordine in una materia complessa. È uno strumento che rafforza la sicurezza stradale e garantisce trasparenza. Con questo testo si chiarisce finalmente ‘chi fa cosa’, rendendo certa la programmazione e assicurando che il contributo pubblico sia commisurato all’effettivo interesse dei cittadini”.

Un plauso è arrivato anche dal presidente della Commissione Lavori Pubblici, Antonio Stampete, che ha sottolineato la portata storica del voto: “Colmiamo un vuoto regolamentare che durava dal 1918. Consegniamo alla città uno strumento moderno, equilibrato e trasparente, che consentirà di prevenire i contenziosi ed elevare la qualità e l’efficacia degli interventi di manutenzione stradale nei quartieri”. Con il nuovo testo, la mappa delle strade romane ritrova regole e certezze.

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