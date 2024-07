Continuano i controlli ad alto impatto: blitz a Tor Bella Monaca

Proseguono senza sosta le azioni di controllo ad alto impatto sul territorio della Capitale. Ieri, gli agenti del VI Distretto Casilino, coadiuvati da reparti speciali della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno effettuato un blitz mirato nella zona di Tor Bella Monaca, focalizzandosi sui complessi popolari di Largo Ferruccio Mengaroni e Viale Santa Rita da Cascia.

L’obiettivo primario dell’operazione era quello di contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti, garantendo una maggiore sicurezza ai residenti della zona.

Nel corso del servizio, sono state identificate 174 persone, di cui 3 arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato oltre 100 dosi di cocaina pronte per lo smercio.

Controlli anche su esercizi commerciali e veicoli. Sono stati 107 i veicoli passati al setaccio e 4 gli esercizi commerciali ispezionati.

Una sala giochi è stata sanzionata per l’omessa esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti, mentre altre 5 attività commerciali sono state multate per violazioni dell’ordinanza sindacale, per un importo complessivo di 7.300 euro.

Attività di recupero rifiuti e riqualificazione urbana. In collaborazione con AMA Roma, gli agenti hanno agevolato le operazioni di recupero rifiuti all’interno dei parchi della zona, contribuendo a ripristinare il decoro urbano. Inoltre, è stato avviato l’iter per la rimozione di 7 veicoli abbandonati, di cui 2 incendiati.

