Continuano i controlli della Polizia di Stato nel territorio del IV Distretto San Basilio

Proseguono senza sosta i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato in varie zone della Capitale, questa volta si sono concentrati nella zona di San Basilio.

Nella mattinata di ieri, si è svolto un servizio di Alto Impatto che ha visto impegnati i poliziotti del IV Distretto San Basilio, 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 1 unità motomontata Nibbio dell’U.P.G.S.P.

Nello specifico, è stato effettuato un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata “Ponte Mammolo”. Inoltre, sono stati effettuati posti di controllo nel quartiere “Case Rosse e Settecamini” nel corso dei quali sono state identificate 123 persone, mentre 5 persone sprovviste di documenti d’identità sono state condotte presso l’Ufficio Immigrazione per la successiva trattazione.

Infine sono state effettuate ispezioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali della zona. Presso un’attività di sala giochi in via Tiburtina è stata accertata una violazione di carattere amministrativo, con sanzione pecuniaria di 150,00 euro, poiché risultavano accesi i dispositivi elettronici per il gioco lecito durante l’orario di sospensione del funzionamento disposto dalle vigenti normative comunali. Anche nei confronti di un’attività ricettiva in via del Casale di San Basilio è stata accertata una violazione di carattere amministrativo con sanzione pecuniaria di 308 euro poiché non era esposta la prescritta autorizzazione amministrativa al fine di esercitare l’attività ricettiva. Al termine dei servizi sono state identificate 159 persone e sottoposti a controllo 8 veicoli.

Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane.