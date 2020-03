Continuano interventi nelle strade private aperte al pubblico transito nel V Municipio

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, aggiorna la cittadinanza sulle operazione di pulizia e ripristino del decoro che gli operatori di Ama e del Verde Municipale continuano a condurre sul territorio.

Ieri 11 marzo 2020 è stato il turno di via Fiuggi, nel quartiere Prenestino Labicano. La via non rientrava nel perimetro del Contratto di Servizio tra AMA e Roma Capitale.

“Il vecchio Contratto di Servizio, approvato dalla giunta Marino e scaduto a dicembre nel 2018, non prevedeva la pulizia delle strade private aperte al pubblico transito, che rappresentano una cospicua parte delle strade municipali. Fra queste strade vi era proprio via Fiuggi. Questa è stata la sua condizione fino a giugno scorso. Nell’attuale consiliatura le strade private aperte al pubblico transito, il 40% di tutte le strade del Municipio V, nei servizi di pulizia, diserbo e spazzamento: sono state inserite nel nuovo contratto. Ciò è stato possibile grazie all’impegno della maggioranza 5 stelle a tutti i livelli, tramite un dialogo sincero e aperto con la dirigenza AMA e la Direzione Rifiuti del Dipartimento Tutela Ambientale. In questo modo garantiamo a tutte le strade la stessa parità di trattamento e la medesima attenzione alla cura e alla manutenzione”.

Gli operatori di Ama, nella giornata di martedì 10 marzo hanno effettuato un profondo intervento di pulizia sulla via e in particolare nei pressi della scuola dell’infanzia e primaria “Trilussa”. Plesso scolastico che, come ricordato in passato dall’Assessore, è stato interessato da importanti interventi di potatura utili a garantire aree esterne funzionali, fruibili e ecopedagogiche.