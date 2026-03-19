Contraffazione e lavoro nero: blitz della Guardia di Finanza tra Ostia e Portuense

Contraffazione di lusso, prodotti potenzialmente pericolosi e lavoratori in nero: è un quadro preoccupante quello emerso dai controlli della Guardia di Finanza nel quadrante sud della Capitale.

Un’operazione capillare che ha toccato Casal Palocco, Ostia e la zona Portuense, nell’ambito del piano straordinario di sicurezza coordinato dalla Prefettura di Roma.

I controlli, condotti dal 6° Nucleo Operativo Metropolitano, hanno acceso i riflettori su un sistema diffuso di irregolarità, che attraversa commercio e ristorazione.

Il lusso “tarocco” in vetrina

A Casal Palocco, i finanzieri si sono imbattuti in un negozio che esponeva oggetti d’arredo e statuette apparentemente ispirati ai grandi marchi del lusso. In realtà, riportavano loghi contraffatti di brand internazionali come Rolex, Hermès, Chanel e Tiffany & Co..

La merce è stata sequestrata, mentre per il titolare è scattata la denuncia con accuse pesanti: ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

Giocattoli senza garanzie

Sul litorale di Ostia, l’attenzione si è spostata su un altro fronte: la sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli. In un punto vendita sono stati sequestrati circa mille articoli tra costumi, maschere e trucchi per travestimenti.

Il problema? L’assenza del marchio CE, requisito fondamentale per attestare la conformità agli standard europei.

Senza questa certificazione, i materiali – in particolare quelli a contatto con la pelle – possono nascondere rischi legati a sostanze tossiche o facilmente infiammabili. Il commerciante è stato segnalato per violazione delle norme a tutela dei consumatori.

Ristoranti nel mirino

Ma è nel settore della ristorazione che l’operazione ha fatto emergere le criticità più gravi. Tra Ostia e la zona Portuense, i controlli hanno portato alla scoperta di lavoratori completamente in nero, impiegati senza contratto.

In uno dei locali, inoltre, gli stipendi venivano pagati in contanti, aggirando le norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Una situazione che ha portato alla richiesta di sospensione immediata dell’attività per uno degli esercizi coinvolti.

Un sistema sotto pressione

L’operazione disegna un quadro fatto di illegalità diffuse e controlli sempre più serrati, in un’area della città dove commercio e ristorazione rappresentano un motore economico fondamentale.

Un intervento che punta non solo a reprimere, ma anche a ristabilire regole e tutele, a partire dalla sicurezza dei consumatori e dai diritti dei lavoratori.

Perché dietro le vetrine e le insegne, spesso, si nasconde un mondo parallelo che continua a sfuggire alle regole del mercato legale.

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