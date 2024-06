Contrasto alla “malamovida” da parte della Polizia Locale: oltre 900 le sanzioni nel weekend

Sono state oltre 900 le sanzioni elevate nel fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nei consueti controlli a contrasto dei fenomeni della cosiddetta “malamovida”.

Particolare attenzione alle aree caratterizzate dal maggior numero di attività commerciali e afflusso di persone, con interventi per schiamazzi e musica ad alto volume in alcuni locali del Centro Storico, Parioli e in zona Flaminio. e afflusso di persone, con interventi per schiamazzi e musica ad alto volume in alcuni locali del Centro Storico, Parioli e in zona Flaminio.

Tra le irregolarità amministrative accertate, in diverse zone della Capitale, occupazioni difformi di suolo pubblico, somministrazioni abusive, mancato rispetto delle modalità di trattazione dei rifiuti urbani e illeciti in materia di attività ricettive, oltrechè per vendita e consumo di alcolici al di fuori dell’orario previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Controlli ad Ostia a contrasto dell’abusivismo commerciale e sul rispetto dei titoli autorizzativi all’interno di ristoranti e attività di pubblico spettacolo.

Sanzioni anche per soste irregolari. Circa trecento le persone sorprese alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙