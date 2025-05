Controllava soste irregolari, aggredito agente della Polizia locale

Nel corso delle consuete attività di controllo sul fenomeno delle soste irregolari e ad intralcio in zona Montagnola, ieri mattina, un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio presso il Gruppo VIII Tintoretto, è stato oggetto di una violenta aggressione da parte di due cittadini.

L’episodio si è verificato in via di Grottaperfetta, dove uno degli operanti, durante una delle ordinarie attività svolte regolarmente sul territorio, aveva appena proceduto a sanzionare alcune auto per sosta irregolare ed in doppia fila.

Durante le operazioni il conducente di uno dei veicoli, giunto sul posto dopo essere uscito da un esercizio pubblico delle vicinanze, ha inveito contro l’agente, rivolgendosi a lui con insulti e minacce e contestando la legittimità del provvedimento.

Alla scena ha preso parte anche il fratello del soggetto, anch’egli presente sul posto, che ha contribuito ad aggravare la situazione con ulteriori offese e comportamenti violenti, culminati in ripetuti spintoni ai danni dell’operante, il quale è stato raggiunto tempestivamente da alcuni colleghi.

Riportata la situazione alla calma, i due uomini, di 62 e 52 anni, inizialmente riluttanti a fornire le proprie generalità, sono stati poi identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, minacce e lesioni.

L’agente aggredito è stato trasportato al pronto soccorso per le cure mediche.

