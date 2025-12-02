Controlli a Centocelle e nel campo rom di via dei Gordiani, un arresto e quattro denunce

Un controllo straordinario del territorio nel cuore di Centocelle ha acceso i riflettori sul quartiere.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, supportati dai colleghi del Gruppo di Roma, hanno passato al setaccio la zona, seguendo le direttive del Prefetto Lamberto Giannini per prevenire degrado e illegalità.

Il bilancio dell’operazione parla chiaro: una persona arrestata e quattro denunciate, con oltre 320 cittadini identificati e 102 veicoli controllati. Le sanzioni al Codice della Strada hanno superato i 4.500 euro.

Censimento e controlli nel campo nomadi di via dei Gordiani

La mattina è stata dedicata al campo nomadi di via dei Gordiani, dove i militari hanno identificato 113 persone all’interno di 27 baracche.

Durante i controlli, un uomo di 46 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione di 5 dosi di hashish. Rinvenuti e sequestrati anche arnesi da scasso, presumibilmente usati per furti.

I Carabinieri hanno ispezionato anche 28 veicoli parcheggiati all’interno del campo, elevando multe per un totale di 3.000 euro per assenza di copertura assicurativa.

Movida sotto controllo: arresti e denunce in centro

La serata ha visto l’attenzione dei Carabinieri spostarsi su piazza dei Mirti e vie limitrofe, tra locali e strade affollate. Qui è stato arrestato un 21enne colombiano, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare.

Tre le denunce: un 17enne romano per oltraggio agli agenti, un 41enne che ha inveito contro gli operatori all’interno di una cornetteria, e una 30enne romena sorpresa a rubare merce in un negozio di via dei Platani.

Non sono mancati controlli amministrativi: il titolare di una pizzeria in via delle Palme è stato multato per 5.000 euro per vendita di buste di plastica non conformi alla normativa vigente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.