Controlli a raffica a Fiumicino: denunciate 6 persone e multati dieci autisti Ncc

I Carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma non concedono tregua allo scalo aeroportuale di Fiumicino Leonardo Da Vinci, dove i controlli sono stati intensificati con risultati incisivi.

Le verifiche, condotte presso le uscite dei Terminal e all’interno delle attività commerciali dell’aeroporto, hanno portato alla denuncia di 6 persone per tentato furto e alla sanzione di 10 conducenti NCC sorpresi a procacciare clienti in aree non autorizzate.

Nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della stazione Fiumicino Aeroporto hanno colto in flagrante 10 conducenti NCC mentre cercavano di accaparrarsi clienti tra i passeggeri in transito, operando al di fuori degli stalli assegnati e senza la necessaria autorizzazione.

Le sanzioni elevate ammontano a oltre 21.000 euro. Inoltre, per due di questi autisti, sprovvisti della documentazione obbligatoria, è scattato l’ordine di allontanamento per 48 ore e una multa aggiuntiva di 100 euro.

Parallelamente, durante i controlli all’interno dello scalo, i Carabinieri hanno denunciato 6 persone, sia stranieri che italiani, sorpresi a tentare di superare le casse dei duty free senza pagare, mentre aspettavano i loro voli.

Gli addetti alla vigilanza, allertati da comportamenti sospetti, hanno immediatamente chiamato i militari, che sono riusciti a recuperare la refurtiva: prodotti di cosmesi e profumi per un valore di oltre 1.700 euro. Tutti i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.

