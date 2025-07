Controlli a tappeto a Corviale: multe e sequestri nei negozi alimentari

Operazione straordinaria dei Carabinieri nel quartiere Corviale, a Roma, dove i militari della Stazione Roma Trullo, con il supporto della Compagnia Roma Casilina e dei Carabinieri del NAS, hanno condotto un’ampia attività di controllo del territorio per prevenire reati e garantire la sicurezza alimentare.

L’iniziativa si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Cibi scaduti e senza etichetta: raffica di sanzioni

Nel mirino dei controlli, diverse attività commerciali della zona. In particolare, due esercizi alimentari sono stati sanzionati per gravi irregolarità:

Un primo negozio è stato multato per 6.000 euro dopo che i militari hanno rinvenuto 110 confezioni di alimenti privi di etichetta e 42 prodotti scaduti. Riscontrate anche violazioni legate alla mancata attuazione delle procedure HACCP, fondamentali per la sicurezza alimentare.

Un secondo esercizio è stato invece sanzionato con una multa da 1.500 euro, a seguito del sequestro di 55 chili di carne priva di tracciabilità. Il titolare è stato diffidato a regolarizzare l’etichettatura entro 30 giorni.

Sicurezza a 360 gradi: identificazioni e controlli su strada

Oltre all’attività ispettiva nei negozi, i Carabinieri hanno eseguito anche controlli alla circolazione stradale, identificando 67 persone e controllando 42 veicoli, nell’ottica di garantire sicurezza e legalità nel quartiere.

