Controlli a tappeto a piazza Bologna: tra alcol, droga e locali irregolari

È scattato il giro di vite sulla movida di piazza Bologna. Una serata diversa dal solito per i giovani che affollano una delle zone più frequentate di Roma: questa volta, ad accoglierli non erano solo cocktail e musica, ma anche una fitta rete di controlli messa in campo dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, insieme al Nucleo Radiomobile e al personale dell’Asl.

L’operazione, inserita nel piano strategico voluto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e coordinata dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha puntato a contrastare criminalità e irregolarità legate alla movida urbana.

Nel corso della serata, i militari hanno fermato un ragazzo romano di 25 anni sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Ma non è finita qui. Quattro locali della zona sono stati sottoposti a ispezione: due di questi sono risultati irregolari.

In uno è stata rilevata un’incongruenza nella documentazione legata alla sicurezza sul lavoro, nell’altro sono emerse criticità igienico-sanitarie e di manutenzione. Per entrambi sono scattate le sanzioni.

Sette giovani, invece, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish. Per loro è arrivata la segnalazione al Prefetto e una sanzione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente.

In totale, durante il blitz sono state identificate 90 persone, controllati 40 veicoli e ispezionati 4 esercizi pubblici.

