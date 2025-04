Controlli a tappeto nei quartieri di Roma Est: cinque denunce e un autobus bloccato

Una serata intensa, di quelle in cui ogni strada racconta una storia, e ogni angolo nasconde un volto da controllare.

Nei quartieri dell’Alessandrino, Casilino e Torre Maura, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, con il supporto dei colleghi della Compagnia Casilina, hanno battuto il territorio metro dopo metro, nell’ambito di un servizio mirato a contrastare la microcriminalità e garantire maggiore sicurezza nelle periferie della Capitale.

L’operazione, avviata su impulso del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’identificazione di 80 persone e al controllo di 70 veicoli, con numerose infrazioni al codice della strada che hanno generato sanzioni per un totale di 860 euro.

Ma il bilancio più rilevante è quello delle cinque denunce alla Procura della Repubblica.

Il primo a finire nei guai è stato un 43enne italiano, sottoposto agli arresti domiciliari, che i militari hanno sorpreso mentre passeggiava tranquillamente lontano dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione. Una violazione che gli è costata una denuncia per evasione.

Poco dopo, in un’altra zona del quartiere, due giovani cittadini del Bangladesh, di 18 e 27 anni, sono stati fermati e trovati in possesso di un cellulare rubato. L’apparecchio è stato restituito al legittimo proprietario, e i due sono stati denunciati per ricettazione.

A sorprendere i militari è stato anche un 36enne romano che, nel tentativo maldestro di evitare l’identificazione, ha dichiarato un nome falso e negato di avere documenti con sé. Per lui è scattata l’ennesima denuncia, questa volta per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Infine, a bordo dell’autobus 542, si è registrato un episodio che ha causato disagi ai passeggeri e interrotto il regolare servizio pubblico.

Una donna di 59 anni, già nota alle forze dell’ordine, si è rifiutata di scendere dal mezzo dopo essere stata sorpresa senza biglietto da un controllore Atac. Il suo atteggiamento ostinato ha bloccato l’autobus per diversi minuti, costandole una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

