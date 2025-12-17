Controlli a tappeto nel cuore di Roma: arresti, denunce e truffe sventate in vista del Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli nel cuore della Capitale, tra piazze, strade e vie più frequentate dai turisti, per prevenire furti, spaccio e attività illecite.

Negli ultimi giorni l’attività sul territorio ha portato a risultati concreti: due persone arrestate e altrettante denunciate a piede libero.

In Via del Governo Vecchio, i militari della Stazione Roma Piazza Farnese hanno sorpreso un cittadino georgiano di 39 anni mentre si allontanava con fare sospetto, un portafogli tra le mani.

Dal controllo è emerso che l’oggetto era stato appena sottratto a una donna italiana, ignara del furto. Il portafogli è stato recuperato e restituito alla vittima.

Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno fermato in via Manin un giovane egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish. Per il giovane è scattato l’arresto per spaccio, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’attenzione delle pattuglie si è concentrata anche sulle aree di ristorazione all’aperto, spesso obiettivo di malintenzionati. In questo contesto, un cittadino cubano di 30 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino per aver cercato di rubare la borsa a una turista intenta a consumare il pasto, mentre un altro cubano di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, sorpreso subito dopo aver sottratto capi d’abbigliamento da un negozio di lusso in via del Corso.

Non solo furti e spaccio: nel corso dei controlli, sei persone di nazionalità romena, tra i 21 e i 51 anni, sono state sanzionate nei pressi della Fontana di Trevi mentre allestivano la postazione per il “gioco delle campanelle”, una truffa ai danni dei passanti e dei turisti. Oltre alla sanzione amministrativa di 100 euro, nei loro confronti è stato notificato un ordine di allontanamento di 48 ore.

