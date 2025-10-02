Controlli anti abusivismo e lotta al gioco d’azzardo: sequestrati 3mila articoli contraffatti

Nuovo colpo della Polizia Locale di Roma Capitale al commercio abusivo e alle truffe di strada.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) hanno condotto un’operazione capillare nelle vie più frequentate del Centro Storico, da Trastevere al Colosseo, fino alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e della metropolitana. Il bilancio parla chiaro: oltre 3mila articoli sequestrati e due persone denunciate.

Blitz anche a Ponte Mammolo

L’attività ha interessato anche la stazione metro di Ponte Mammolo, recentemente finita sotto i riflettori per l’aggressione subita da un agente durante i controlli.

Qui i vigili hanno intercettato nuovi casi di vendita illecita, segnalando ancora una volta l’attenzione costante dell’amministrazione sul fronte sicurezza.

Stretta sul gioco d’azzardo di strada

Parallelamente, prosegue la lotta alle truffe dei “giochi delle tre campanelle”, un fenomeno radicato nelle zone turistiche più affollate, da piazza del Popolo a piazza di Spagna, passando per Trinità dei Monti, Fontana di Trevi e Pantheon.

Negli ultimi giorni le pattuglie del I Gruppo Centro e della SPE hanno individuato e denunciato oltre 40 persone coinvolte, tra organizzatori, “vedette” e finti giocatori. Solo nella serata di ieri sono scattate nuove denunce.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.