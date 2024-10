Controlli da Cinecittà al Parco degli Acquedotti, un arresto e sei denunce

Mentre proseguono senza sosta le operazioni antiborseggio, particolarmente intensificate sulle linee della metropolitana e presso la stazione Termini, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno già portato all’arresto di ben 16 persone, tutte gravemente indiziate per furto. Parallelamente, continuano i servizi di controllo per rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, dal Nucleo Radiomobile, da un elicottero, dalle unità cinofile e dai reparti specializzati dell’Arma, tra cui Nas, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Carabinieri Forestali, hanno condotto una vasta operazione di controllo nei quartieri di Cinecittà, Quadraro e Parco degli Acquedotti.

L’azione, voluta fortemente dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha dato attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e il degrado urbano.

Il bilancio dell’operazione è significativo: un arresto e sei persone denunciate. L’intervento ha coinvolto circa 70 Carabinieri, impegnati in pattugliamenti, posti di blocco e verifiche presso stazioni della metropolitana e aree verdi come il Parco degli Acquedotti, apprezzate dai frequentatori per il maggiore senso di sicurezza. Sono stati inoltre eseguiti controlli amministrativi in minimarket ed esercizi commerciali.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo ricercato per reati legati agli stupefacenti, mentre una seconda persona è stata denunciata per ricettazione, poiché sorpresa a bordo di una moto rubata.

Un altro uomo è stato denunciato per furto in un esercizio commerciale, e due individui sono stati segnalati per violazioni delle leggi sull’immigrazione. Infine, altre due persone sono state denunciate per il possesso di armi o oggetti atti a offendere.

Durante l’operazione, i Carabinieri del Nas hanno sanzionato due bar per gravi carenze igienico-sanitarie, mentre i Carabinieri Forestali hanno multato due esercizi commerciali per l’uso di buste di plastica non conformi alle normative vigenti.

Inoltre, 10 persone sono state segnalate al Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, tra cui crack, cocaina e hashish. Sono state elevate sei sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, come guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e mancata revisione, per un totale di 1.549 euro.

Nel corso di questa massiccia operazione sono state controllate 370 persone, 131 veicoli e 5 esercizi commerciali. Le attività di controllo, volte a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, che influiscono direttamente sulla sicurezza percepita dai cittadini, proseguiranno nei prossimi giorni in diverse aree della Capitale, garantendo una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙