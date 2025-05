Controlli da Torpignattara al Pigneto: sequestrato un edificio occupato abusivamente

Personale della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo V Prenestino, ha svolto nei giorni scorsi una mirata attività di controllo in diverse zone del V Municipio: da Torpignattara al Pigneto.

Le pattuglie hanno eseguito verifiche capillari in alcune delle aree oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, per la presenza di situazioni di degrado urbano, oltreché per presunti fenomeni illegali in atto. Tra le località finite nel mirino dei controlli, Via Bartolomeo Perestrello, via Antonio Tempesta, Via Aló Giovannoli.

Nel corso di un’ ispezione presso alcuni immobili incompiuti della zona, sono stati individuati 5 soggetti, i quali, al termine delle procedure di identificazione, sono stati perseguiti per vari reati, tra cui occupazione abusiva, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Scattato anche il sequestro dell’edificio, il cui proprietario è stato intimato a ripulire l’area dai rifiuti e alla messa in sicurezza dello stabile, per scongiurare nuove occupazioni. Gli operanti hanno inoltre rinvenuto un motoveicolo rubato, che è stato posto sotto sequestro.

