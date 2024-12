Controlli dei Carabinieri a Centocelle e Gordiani: quattro denunce e un giovane segnalato per droga

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle e della Compagnia di Roma Casilina, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa nelle aree periferiche e migliorare la sicurezza pubblica.

Il servizio, coordinato in linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha avuto luogo nel quartiere Centocelle e nella zona di Gordiani.

Durante le operazioni, sono emerse diverse violazioni. In particolare, quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica: una ragazzina di 14 anni è accusata di aver danneggiato con della vernice spray la vetrata della stazione “Mirti” della metro C.

Un cittadino marocchino è stato denunciato per aver danneggiato una colonnina di una compagnia telefonica.

Inoltre, una coppia di 50 e 26 anni è stata sorpreso nel parco Madre Teresa di Calcutta mentre compiva atti osceni in luogo pubblico.

Un giovane, trovato in possesso di piccole quantità di stupefacente, è stato segnalato al Prefetto per uso personale di droga.

Nel complesso, sono state identificate 56 persone, controllati 27 veicoli e realizzati numerosi posti di controllo, come parte della strategia di prevenzione e repressione della criminalità nelle aree di periferia.

