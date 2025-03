Controlli della Polizia Locale e NAS: sanzioni e sequestri nei minimarket e frutterie

Frutta e verdura senza tracciabilità, cibi preparati senza autorizzazione e occupazione abusiva del suolo pubblico: è questo il bilancio dell’operazione congiunta condotta nella giornata di ieri dagli agenti del I Gruppo “Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con i NAS dei Carabinieri.

L’obiettivo? Contrastare le irregolarità nel settore commerciale e garantire la tutela della salute dei consumatori.

I controlli hanno interessato diverse attività nel I Municipio, in particolare tra le zone di Prati e Trionfale, con un focus su ortofrutticoli e minimarket.

Cibi preparati senza autorizzazioni e prodotti senza tracciabilità

Durante le ispezioni, gli agenti hanno scoperto che due minimarket preparavano e vendevano cibi senza le necessarie autorizzazioni, una grave violazione delle normative igienico-sanitarie che rappresenta un potenziale rischio per i consumatori.

Ma non è tutto: nei locali controllati sono stati sequestrati oltre 70 chili di frutta e verdura conservati in condizioni non idonee e privi di qualsiasi documento che ne certificasse la provenienza.

La merce, sottratta al commercio, sarà donata al Bioparco di Roma, dove verrà utilizzata per l’alimentazione degli animali.

Sanzioni fino a 3.000 euro e multe per occupazione abusiva

Le irregolarità riscontrate hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative comprese tra 1.000 e 3.000 euro.

Inoltre, sono stati rilevati abusi relativi all’occupazione del suolo pubblico, con circa 20 metri quadri occupati senza autorizzazione. Anche in questo caso sono scattati i provvedimenti di legge.

Controlli a tappeto per la sicurezza alimentare

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli che la Polizia Locale sta portando avanti in diverse zone della città. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative sanitarie e commerciali, prevenire frodi alimentari e tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.

Le verifiche continueranno nei prossimi giorni, per assicurare che il cibo venduto nei mercati e nei negozi della Capitale sia sicuro, tracciabile e conforme alle norme vigenti.

