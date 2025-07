Controlli della Polizia Locale nelle zone movida: intervento per rissa ad Ostiense, due persone denunciate

Nell’ambito dei controlli del fine settimana per il contrasto alla cosiddetta “malamovida”, in zona Ostiense, pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in zona Ostiense, dove era stata segnalata una rissa in atto. Gli agenti, subito accorsi, hanno trovato una donna riversa a terra e due uomini, entrambi di nazionalità tunisina di 19 e 39 anni. Alla richiesta di fornire i documenti, i due hanno reagito colpendo un’agente per poi darsi alla fuga.

Partite immediatamente le ricerche, i fuggitivi sono stati individuati dopo alcune ore presso l’Ospedale Fatebenefratelli e presi in consegna dai caschi bianchi del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Sottoposti a fermo per identificazione perché sprovvisti di documenti e attivate le procedure per la verifica della regolarità sul territorio italiano, i due sono stati denunciati per resistenza, rifiuto di fornire le generalità e lesioni a pubblico ufficiale. L’operante colpito ha riportato ferite al volto per le quali si è reso necessario il ricorso a cure mediche.

L’episodio ha avuto luogo durante le verifiche predisposte secondo il dispositivo di vigilanza attuato dalla Polizia Locale per il fine settimana nelle diverse zone della movida cittadine, come Trastevere, Pigneto, Piazza Bologna, Parioli, Ponte Milvio e Rione Monti. Circa un migliaio le violazioni accertate per inosservanza delle regole sulla sicurezza stradale e oltre 130 gli illeciti rilevati durante i controlli presso i locali pubblici.

Tra le principali irregolarità: musica ad alto volume, schiamazzi, vendita di alcolici oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, gestione irregolare dei rifiuti e violazioni delle norme a tutela del consumatore. In merito all’attività di contrasto all’abusivismo commerciale, nel Centro Storico sono stati sequestrati oltre 4.000 articoli venduti illegalmente.

