Controlli della Polizia Locale nelle zone movida

Nel week end appena trascorso sono stati oltre 500 gli illeciti rilevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante i controlli eseguiti dalle pattuglie nei quartieri maggiormente soggetti ai fenomeni della malamovida .

Diverse le violazioni accertate presso locali pubblici e attività commerciali soprattutto nelle zone di Trastevere, Testaccio, nelle principali vie e piazze del Centro Storico.

Tra le principali irregolarità, le occupazioni di suolo pubblico totalmente o parzialmente abusive, la mancanza di titoli per la somministrazione, la violazione della disciplina sul consumo e vendita di alcolici, nonché decine di illeciti contestati per errata trattazione dei rifiuti urbani.

Una mirata attività ha riguardato anche il contrasto alla vendita illegale di merce su strada, con particolare attenzione alle località più colpite dal fenomeno: circa 300 gli articoli posti sotto sequestro, tra cui un consistente quantitativo di borse e portafogli con marchi contraffatti.

Durante i controlli sul rispetto del norme a tutela della sicurezza stradale, gli agenti hanno accertato più di 350 violazioni, per eccesso di velocità, per la guida in stato di ebrezza, oltreché per soste irregolari. Sei le patenti ritirate dalle pattuglie nel corso delle verifiche e due le auto poste sotto sequestro.

