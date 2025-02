Controlli incessanti e sequestri record: 17 milioni di euro intercettati nel 2024 tra aeroporti e porti

L’attività investigativa contro il traffico illegale di denaro ha continuato a fare passi da gigante anche nel 2024, con risultati straordinari da parte della Direzione ADM per il Lazio e l’Abruzzo e del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

Negli scali aeroportuali di Roma e nel porto di Civitavecchia, sono state accertate oltre 1.400 violazioni relative alla movimentazione transfrontaliera di denaro contante, con un totale di oltre 17 milioni di euro rinvenuti e sanzioni per oltre 400 mila euro.

Un lavoro incessante, che ha visto aumentare del 10% la valuta esportata, sia verso l’UE che verso paesi extra UE, per un valore che ha superato i 14 milioni di euro. Questo dato si allinea perfettamente con i risultati già ottenuti nel 2023, confermando l’efficacia delle operazioni di controllo.

L’epicentro delle operazioni: l’aeroporto di Fiumicino e Ciampino

Lo scalo internazionale di Fiumicino, il più grande e trafficato della capitale, è stato protagonista di 1.043 interventi che hanno permesso di riscontrare altrettante violazioni, con il sequestro di oltre 12,7 milioni di euro. A Ciampino, invece, sono stati effettuati 327 controlli, che hanno portato alla scoperta di 326 violazioni e al recupero di oltre 4 milioni di euro.

Questi numeri non fanno che confermare l’impegno costante degli investigatori nel monitorare e bloccare qualsiasi tentativo di evadere i controlli sui movimenti di denaro, in particolar modo quelli di importo significativo che potrebbero essere destinati ad attività illegali o non dichiarate.

Il porto di Civitavecchia e l’aumento dei controlli

Una grande sorpresa è arrivata anche dal porto di Civitavecchia, dove i controlli sono stati incrementati in modo impressionante, passando da 6 a 27 interventi rispetto all’anno precedente. Questo incremento del 285% ha portato a riscontrare numerose violazioni e a intercettare oltre 400 mila euro, un segno che le operazioni stanno diventando sempre più efficaci e capillari anche nel settore marittimo.

Un sistema sempre più coordinato e forte

Tutto questo è il risultato di una stretta e sempre più solida collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, sancita ufficialmente nel 2023 con un accordo nazionale che ha migliorato il coordinamento delle attività nei vari territori di competenza.

Una sinergia che ha reso possibile questi risultati eccezionali e che continuerà a contrastare efficacemente qualsiasi forma di evasione fiscale e di traffico illecito di denaro.

