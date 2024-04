Controlli nei quartieri Magliana e San Paolo, multati ristoratori e automobilisti

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. di Roma e della sezione motociclisti del Nucleo Radiomobile, hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri della Magliana e San Paolo, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 37enne di origini brasiliane, fermato per la seconda volta alla guida di un’utilitaria, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

In via Camperio, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno denunciato un peruviano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato con un martello, per il cui possesso non ha saputo fornire una valida giustificazione.

Sempre nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno sanzionato un automobilista, alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa, e l’uomo sprovvisto di patente di guida.

In viale Giustiniano Imperatore, i Carabinieri del N.A.S. hanno accertato in un’attività commerciale, carenze igienico sanitarie e l’assenza del manuale haccp, la mancanza degli attestati di formazione professionale del personale dipendente, sanzionando il titolare con una multa complessiva di 3000 euro.

In via della Magliana, i Carabinieri della Stazione Villa Bonelli e quelli del N.A.S., hanno sanzionato la titolare di un’attività commerciale, una cittadina cinese, poiché sono state accertate carenze igienico sanitarie e l’assenza del manuale haccp. La donna è stata sanzionata con una multa complessiva di 3000 euro.

Sempre in via della Magliana, i Carabinieri hanno ammonito il titolare di un altro esercizio commerciale, in merito ad alcune prescrizioni per inadeguatezza strutturale.

Complessivamente, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 197 persone e controllati 71 veicoli, alcuni di questi sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.

