Controlli nel weekend nelle zone della movida: rilevate irregolarità in due discoteche per oltre 15mila euro di sanzioni

Non è stato un fine settimana facile per chi ha tentato di aggirare le regole del commercio e della sicurezza.

La Polizia Locale di Roma Capitale, supportata da Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, ha messo in campo un dispositivo di controllo capillare che ha portato alla luce un centinaio di illeciti amministrativi.

Al centro del mirino: somministrazione irregolare di alcolici, occupazioni abusive di suolo pubblico e precarie condizioni igienico-sanitarie.

Il blitz nei locali: cocktail “fuori orario” e multe salate

L’episodio più eclatante si è consumato nel cuore del quadrante Ostiense. Durante un’ispezione congiunta, gli agenti hanno sorpreso un locale mentre continuava a servire bevande alcoliche ben oltre il limite consentito delle 3 del mattino, violando apertamente le normative sulla pubblica sicurezza.

Non è andata meglio a una nota discoteca in zona Romanina. Qui, l’azione combinata di Carabinieri e Vigili del Fuoco ha scoperchiato una serie di irregolarità amministrative e strutturali che sono costate ai gestori sanzioni per diverse migliaia di euro.

Sotto la lente anche la gestione dei rifiuti non a norma e i continui esposti dei residenti per schiamazzi e musica ad alto volume, che hanno trasformato il divertimento notturno in un incubo per il vicinato.

Strade sicure: 1.500 multe in 48 ore

Mentre nei locali si controllavano le licenze, all’esterno le pattuglie hanno blindato le principali arterie della città. Il bilancio della sicurezza stradale è impressionante:

1.500 violazioni accertate: condotte di guida pericolose che spaziano dall’eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza.

Soste selvagge: centinaia i verbali per parcheggi irregolari che ostacolavano la circolazione e il passaggio dei mezzi di soccorso.

