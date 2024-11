Controlli nelle zone della movida, polizia locale rileva più di 1500 illeciti

Proseguono le attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale con particolare attenzione alle zone movida: nel fine settimana appena trascorso gli agenti sono stati impegnati in un’azione intensificata di vigilanza per contrastare i fenomeni illeciti legati alla malamovida e per garantire la sicurezza stradale.

Nel corso degli accertamenti eseguiti presso locali pubblici e attività commerciali dei quartieri maggiormente frequentati, da Trastevere alle piazze del Centro Storico, dal Rione Monti, al Pigneto e Ponte Milvio, sono stati rilevati più di un centinaio di irregolarità, la maggior parte per mancato rispetto delle norme sul consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Diversi gli interventi e i verbali elevati anche per musica ad alto volume, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, per occupazioni di suolo pubblico abusive e per anomalie igienico-sanitarie rilevate in alcuni esercizi. Una decina le sanzioni invece per errata gestione dei rifiuti urbani.

Sul fronte della sicurezza stradale, le pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in verifiche capillari sul territorio, registrando in totale oltre 1300 violazioni al codice della strada.

Più di 500 i veicoli fermati durante i posti di controllo, durante i quali sono stati più di 70 i verbali elevati , 16 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e 3 le auto sequestrate, mentre oltre 1800 gli accertamenti eseguiti tramite strumentazione velox per verificare il rispetto dei limiti di velocità.

