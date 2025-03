Controlli serrati a San Paolo e Magliana: coltelli, droga e degrado nel mirino dei Carabinieri

Operazione a tappeto nei quartieri di San Paolo e Magliana: i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto del Nucleo Forestale e del NAS di Roma, hanno messo in campo un’intensa attività di controllo finalizzata alla lotta contro la microcriminalità e il degrado urbano.

Nel mirino dei militari sono finiti tre individui denunciati e i titolari di due attività commerciali, sanzionati per un totale di 8mila euro.

Armi bianche e reati ambientali: tre denunce

Tra i denunciati, un 14enne italiano, fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Eur e trovato in possesso di due coltelli a serramanico di 15 cm, nascosti in un borsello. Il minore è stato segnalato alla Procura dei Minori.

Poco dopo, i Carabinieri di Roma San Paolo hanno fermato un 39enne italiano, trovato con un cacciavite e una cesoia, strumenti compatibili con possibili reati predatori, senza alcuna giustificazione.

Infine, una 22enne straniera, che si prostituisce nella zona di viale Marconi, è stata denunciata perché gravemente indiziata di combustione illecita di rifiuti, dopo essere stata sorpresa ad accendere un fuoco in strada.

Controlli nei negozi: maxi-multe per ristoranti e ortofrutta

I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali. Il Gruppo Forestale di Roma ha multato per 5mila euro il titolare di un’ortofrutta, colpevole di vendere sacchetti in plastica non conformi alla normativa vigente.

Nel mirino del NAS di Roma è finito invece un ristorante, dove i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie in cucina. Il titolare è stato sanzionato per 3mila euro.

Droga e sicurezza stradale: numeri dell’operazione

Durante i controlli, i Carabinieri hanno anche segnalato al Prefetto quattro giovani trovati in possesso di droghe leggere per uso personale.

L’operazione ha portato all’identificazione di 148 persone e al controllo di 63 veicoli, nell’ambito di un’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza nei quartieri della Capitale.

