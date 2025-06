Controlli serrati tra Ostia e Fregene: arresti, denunce e un minimarket chiuso per carenze igieniche

Estate, mare… e controlli. Con l’aumento dell’afflusso turistico lungo il litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato i servizi preventivi tra Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, mettendo in campo un’operazione capillare di controllo del territorio.

Il bilancio è corposo: 305 persone identificate, di cui 51 stranieri e 66 con precedenti, 97 veicoli controllati e 200 conducenti sottoposti ad alcol-test.

Ma non si è trattato solo di controlli. I militari della Stazione di Vitinia hanno arrestato un 57enne egiziano, già gravato da obbligo di firma, in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio.

Stessa sorte per un 44enne italiano, già ai domiciliari, che ha deciso di “evadere” facendo una passeggiata per strada. È stato intercettato dai Carabinieri di Ostia e riportato subito alla giustizia.

Due le denunce scattate in spiaggia e non solo: un 51enne svizzero è stato trovato in possesso di un coltello proibito, mentre un 20enne egiziano è stato bloccato dopo aver derubato alcuni ragazzi sul litorale, tentando di fuggire tra la folla dopo averli spintonati. Decisivo l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia, che lo hanno fermato poco dopo.

A finire nel mirino anche un minimarket, ispezionato insieme agli ispettori dell’Asl locale: le condizioni igienico-sanitarie erano talmente gravi da costringere le autorità a disporre la chiusura temporanea del locale.

Infine, nel corso delle operazioni, otto persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti – hashish, marijuana e crack – destinate a uso personale.

I controlli proseguiranno per tutta l’estate, con particolare attenzione alle aree più affollate del litorale, tra stabilimenti balneari, piazze e locali notturni. L’obiettivo: garantire un’estate sicura per residenti e turisti.

