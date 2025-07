Controlli serrati tra Termini e Viminale: fermati ladri e denunciati irregolari

Roma non dorme mai, e neanche i Carabinieri: nella notte tra i vicoli e le strade più frequentate tra la stazione Termini e il colle del Viminale, è scattato un massiccio servizio di controllo del territorio che ha visto impegnati decine di uomini in divisa.

L’azione, voluta dal Prefetto Lamberto Giannini e coordinata attraverso il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha subito portato a risultati concreti.

Tra via Nazionale e le stazioni della metropolitana, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno fermato due ladri in azione: un uomo di 58 anni, di origine romena, è stato arrestato subito dopo aver sottratto il portafoglio a un turista canadese a bordo di un autobus; poco dopo è stato preso anche un giovane argentino, 26 anni, senza fissa dimora, colto a sfilare uno smartphone dalla borsa di una turista americana.

Nel frattempo, gli uomini del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un peruviano con precedenti, beccato a rubare un profumo dopo aver disattivato la placca antitaccheggio in un negozio. Non solo: un altro cittadino peruviano è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo spintonando i militari.

Ma non si è trattato solo di arresti. Durante l’operazione sono state denunciate altre cinque persone per violazioni legate ai divieti di accesso a zone urbane e locali pubblici, mentre nove cittadini stranieri sono stati sanzionati per il divieto di stazionamento intorno alla stazione Termini, con l’ordine di lasciare l’area per 48 ore. Complessivamente sono state identificate 177 persone e controllati 98 veicoli.

