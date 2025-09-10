Controlli straordinari a Termini ed Esquilino: due arresti per spaccio, denunce e sanzioni

Un’operazione ad alto impatto quella condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, supportati dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, che ha interessato le zone della Stazione Termini e dell’Esquilino.

L’intervento segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, in via Giolitti, angolo Piazza dei Cinquecento, due giovani egiziani di 19 e 23 anni sono stati arrestati subito dopo aver ceduto una dose di hashish a un cliente.

La perquisizione ha permesso di sequestrare altri 3,5 grammi della stessa sostanza, già suddivisa e pronta per la vendita.

Non lontano, sempre in via Giolitti, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una 22enne romena di Valmontone, trovata con 1,6 grammi di hashish, 0,25 grammi di cocaina e 20 euro in contanti, provento dello spaccio.

I controlli hanno inoltre portato alla denuncia di un 36enne tunisino e di una 24enne romena, entrambi sorpresi a violare provvedimenti restrittivi del Questore di Roma: il primo con divieto di accesso alle aree urbane, la seconda con divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Altri due cittadini – un 46enne di Niscemi e un 20enne romeno senza fissa dimora – sono stati sanzionati amministrativamente per violazione del divieto di stazionamento nei pressi di Termini, con l’ordine di allontanamento dall’area per 48 ore, come previsto dall’ordinanza prefettizia.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 32 persone, di cui 14 straniere e 8 già note alle forze dell’ordine. La droga e il denaro sequestrati sono stati posti sotto sequestro, mentre i due arrestati rimangono nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

