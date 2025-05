Controlli straordinari dei Carabinieri al Torrino e Mostacciano: una denuncia e varie sanzioni

Un sacchetto della spesa come mimetizzazione perfetta. Dentro, però, non c’erano né frutta né pane, ma un campionario di chiavi, grimaldelli e strumenti da scasso.

È stato questo a insospettire i Carabinieri della Compagnia Roma Eur durante un controllo straordinario del territorio che, tra Torrino e Mostacciano, ha messo in luce diverse ombre.

Il blitz è scattato nelle scorse ore, con l’obiettivo di contrastare degrado e illegalità in due quartieri che da tempo chiedono più attenzione e sicurezza.

Tra i risultati dell’operazione, c’è la denuncia di un cittadino romano trovato in possesso di quegli attrezzi da scasso, senza alcuna spiegazione plausibile. A inchiodarlo non solo il contenuto del sacchetto, ma anche l’atteggiamento guardingo che ha attirato l’attenzione dei militari.

Ma non è stato l’unico episodio rilevante: durante i controlli alla circolazione stradale, gli uomini dell’Arma hanno pizzicato un automobilista con un tasso alcolemico oltre i limiti. Sanzionato, dovrà ora affrontare le conseguenze della sua imprudenza. Altri cinque conducenti sono stati fermati e multati per varie infrazioni al codice della strada.

Tre le persone segnalate al Prefetto perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Non spacciatori, ma assuntori, in un quadro che mostra come il fenomeno resti comunque diffuso anche nei contesti urbani meno appariscenti.

Complessivamente, nel corso delle attività, sono state identificate 74 persone e controllati 27 veicoli.

