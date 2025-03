Controlli straordinari nei quartieri Don Bosco e Appio Claudio: denunce e sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, con il supporto della Compagnia Casilina, dei Carabinieri Forestali e del NAS, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Don Bosco e Appio Claudio.

L’operazione, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata finalizzata a contrastare illegalità e degrado nelle aree periferiche della Capitale.

I numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli, i militari hanno:

✔ Identificato 78 persone

✔ Controllato 45 veicoli

✔ Denunciato a piede libero una persona

✔ Elevato sanzioni amministrative a esercenti commerciali

Denunce e sanzioni nei controlli

Falsa attestazione a Pubblico Ufficiale

Un cittadino di origine americana è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver fornito false generalità ai Carabinieri durante un controllo.

Violazioni nelle attività commerciali

Il titolare di un bar della zona è stato sanzionato per criticità igienico-sanitarie e inosservanza della normativa antifumo.

Un minimarket è stato multato per 5.000 euro per aver violato il divieto di commercializzazione delle buste di plastica non conformi.

Possesso di sostanze stupefacenti

Una persona è stata sorpresa con una modica quantità di hashish per uso personale. La droga è stata sequestrata e il soggetto segnalato alla Prefettura di Roma.

Infine, i Carabinieri hanno effettuato controlli su altre attività commerciali senza riscontrare irregolarità.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.