Controlli straordinari tra Ostia e Dragona: 7 arresti, sequestrati droga e fucili

Un dispositivo di sicurezza articolato, disposto dal Questore di Roma e coordinato dal X Distretto di Polizia, ha interessato nelle ultime ore le principali arterie che collegano la Capitale al litorale.

Con il supporto della Polizia Locale, gli agenti hanno attivato posti di controllo lungo la via Litoranea e nelle zone più sensibili di Ostia Ponente, procedendo all’identificazione di oltre cento persone.

L’operazione rientra in un più ampio piano di presidio del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, delle rapine e delle violazioni amministrative.

Spaccio sotto osservazione a Dragona

Particolarmente incisiva l’attività condotta nel quartiere Dragona, dove l’azione investigativa ha permesso di colpire il mercato locale della droga.

Nel corso di tre perquisizioni mirate, gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo di hashish e diverse dosi di cocaina.

In un caso, un presunto spacciatore è stato seguito con discrezione fino al momento della cessione di una dose a un cliente, consentendo agli operatori di intervenire in flagranza.

Al termine dell’attività, sono quattro le persone arrestate per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato il presunto rapinatore della Metromare

L’operazione ha avuto sviluppi anche sul fronte delle rapine. Tra le tre persone arrestate in esecuzione di misure restrittive, figura un uomo ritenuto responsabile di una rapina a mano armata avvenuta il mese scorso ai danni di un esercizio commerciale situato nei pressi di una fermata della Metromare.

Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire l’episodio e di identificare il presunto autore, ora condotto in carcere.

Armi non dichiarate e controlli nei locali

L’attività non si è limitata al contrasto dei reati più gravi. Durante i controlli sui detentori di armi, la Polizia ha individuato un uomo in possesso di due fucili regolarmente acquistati in passato, ma mai denunciati nel luogo di effettiva detenzione. Le armi sono state sequestrate e il proprietario denunciato.

Verifiche anche sugli esercizi commerciali: quattro locali sono stati controllati e sanzionati per irregolarità urbanistiche e amministrative, con multe per un importo complessivo di circa mille euro.

Sicurezza e presidio del territorio

Secondo quanto riferito dalla Questura, i controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita e prevenire reati in un quadrante particolarmente frequentato da residenti, pendolari e turisti.

