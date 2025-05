Controlli sul trasporto pubblico non di linea: due tassisti e un NCC abusivo nei guai

Roma, città turistica, dove ogni giorno migliaia di visitatori si affacciano ai piedi del Colosseo tra selfie, guide turistiche e venditori ambulanti, qualcosa di ben più grave si è consumato lontano dagli occhi distratti dei passanti.

A svelarlo è stato un lavoro paziente, fatto di appostamenti, osservazioni e verifiche meticolose da parte del Reparto Squadra Vetture del GPIT, la sezione specializzata della Polizia Locale di Roma Capitale.

Questa volta il bersaglio non erano soltanto i classici venditori abusivi o i parcheggiatori improvvisati. A finire nel mirino, infatti, sono stati due tassisti romani, colti sul fatto con turisti a bordo senza aver attivato il tassametro.

Uno di loro addirittura lo aveva occultato, sperando di guadagnare sull’ingenuità di chi si affida a un taxi credendo di essere al sicuro. Un trucco vecchio, ma ancora molto diffuso.

Per entrambi è scattata la sospensione immediata della licenza, il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo. Provvedimenti pesanti, ma inevitabili, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative pensate per scoraggiare proprio questi comportamenti scorretti.

Ma la sorpresa più inquietante è arrivata durante un controllo che ha lasciato gli agenti senza parole: a bordo di un veicolo privato, fermato nei pressi di una prestigiosa scuola internazionale, c’erano diversi studenti.

Doveva essere un servizio regolare di NCC, invece si trattava di un trasporto completamente abusivo, senza alcuna autorizzazione, pagato da famiglie che pensavano di affidare i propri figli a un servizio sicuro.

L’autista è stato denunciato, il veicolo sequestrato ai fini della confisca, la patente ritirata. Ai genitori è stato comunicato l’accaduto mentre gli agenti, in un gesto non comune ma necessario, hanno accompagnato personalmente i minori a casa, garantendone la sicurezza.

Tutto questo mentre a Roma si intensificano i flussi in vista del Giubileo: milioni di fedeli e turisti sono attesi nei prossimi mesi, e proprio per questo l’attività di controllo è stata potenziata in maniera capillare.

Dall’inizio dell’anno sono già quasi 5.000 le verifiche effettuate nei pressi di stazioni, aeroporti, basiliche e principali siti turistici.

