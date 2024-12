Controllo nelle aree limitrofe al Cimitero del Verano: smaltiti rifiuti e identificate 34 persone

Questa mattina, una vasta operazione di controllo ha avuto luogo nelle vicinanze del Cimitero del Verano, a Largo Settimio Passamonti, con un’attività di censimento mirata su camper e roulotte presenti nell’area.

L’intervento ha coinvolto numerose forze, tra cui diverse unità della Polizia Locale di Roma Capitale, del II Gruppo Sapienza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, nonché il personale dei servizi sociali del Municipio, della Sala operativa sociale e dell’Ama.

Risultati dell’operazione: 36 mezzi e 34 persone identificate

Durante il controllo, sono stati rinvenuti 36 mezzi parcheggiati nell’area, al cui interno si trovavano 34 persone (20 uomini, 11 donne e 3 bambini).

I cittadini identificati provenivano da diverse nazionalità, confermando la varietà delle origini tra gli occupanti dei veicoli.

Rimozione di camper abbandonati e intervento sui rifiuti

Tra le operazioni più rilevanti, l’intervento congiunto dei servizi sociali e degli operatori Ama ha permesso la rimozione di un camper bruciato, che versava in pessime condizioni e che risultava pieno di rifiuti. Il veicolo è stato rimosso e trasportato verso la discarica per l’adeguato smaltimento.

Accertamenti e assistenza per i nuclei familiari

Tre persone sono state portate al fotosegnalamento per ulteriori accertamenti. Le procedure dei servizi sociali sono ancora in corso per offrire soluzioni abitative alternative alle famiglie presenti, al fine di garantire loro una sistemazione adeguata.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.