Controllore Atac aggredito da un passeggero privo di biglietto: denunciato 21enne spagnolo

Attimi di tensione a piazza del Pigneto, dove un controllore Atac è stato aggredito e scaraventato a terra da un passeggero senza biglietto.

L’episodio si è verificato alcuni giorni fa a bordo di un autobus della linea 81, durante un normale controllo dei titoli di viaggio.

Secondo quanto ricostruito, il dipendente Atac, un uomo di 61 anni, avrebbe chiesto il biglietto a un giovane passeggero che ne era sprovvisto.

In risposta, il ragazzo — un turista spagnolo di 21 anni — avrebbe reagito con violenza, spintonandolo e facendolo cadere a terra.

Nel frattempo, l’autobus si era fermato per consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

Il giovane ha tentato di fuggire di corsa dal mezzo, ma a pochi metri di distanza è stato bloccato da una pattuglia del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in un servizio di viabilità nella zona.

Nonostante il comportamento aggressivo e i tentativi di opporsi ai controlli, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e condurlo negli uffici per gli accertamenti di rito.

Il controllore, ferito nella colluttazione, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso.

Il 21enne è stato infine denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.