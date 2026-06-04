Il Centro Regionale Laziale Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria organizza giovedì 18 giugno 2026 alle ore 17:00 nella Sala Alessandrina dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Lungotevere in Sassia 3 – Roma il Convegno: Il Forlanini, una risorsa per/di Roma, dalla TBC a …

Ingresso libero.

Saluti

Prof. Giovanni Iacovelli, Presidente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Sen. Riccardo Pedrizzi, Direttore del Centro Regionale Laziale dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Intervengono

Prof. Nicola Pietrosillo, già primario dell’Ospedale Spallanzani, cultore di storia della medicina, Prof. Campus Biomedico

Prof. Elio Rosati, Segretario Cittadinanza Attiva Lazio

Prof. Gaspare Baggieri, Esperto ed Accademico ASAS

Prof. Francesco Scoppola, Architetto, già Direttore Generale delle Belle Arti e Paesaggio

Tavola Rotonda

Dott.ssa Alessandra dal Verme, Direttore dell’Agenzia del Demanio

On.le Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Dott. Angelo Aliquò, Direttore Generale AOSCF

Dott. Paolo Zuppi, Accademico ASAS

Prof. Massimo Martelli, ex primario del Forlanini

Prof. Riccardo Fatarella, Presidente OAdvisory

Dott.ssa Manuela Stefoni, Vicepresidente OAdvisory

Dott. Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute

Dott. Filippo Bartoccioni, esperto in Governance clinica e sanità pubblica

L’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Le origini dell’Accademia sono legate alla fondazione dell’Istituto Storico per il Museo dell’Arte Sanitaria (22 aprile 1920) da parte di tre promotori – il Generale Mariano Borgatti 1, il Prof. Giovanni Carbonelli 2, il Prof. Pietro Capparoni – e delle massime Rappresentanze della Città di Roma e della Nazione: il Comune di Roma, i Ministeri dell’Interno, della Pubblica Istruzione, della Guerra e della Marina, il Sovrano Ordine di Malta, l’Ordine Mauriziano di Torino, la Croce Rossa Italiana e il Pio Istituto di S.Spirito e Ospedali Riuniti di Roma.

Poi l’Istituto Storico per il Museo dell’Arte Sanitaria viene eretto in Ente Morale (R.D. n. 1756 del 14 maggio 1922) e assume la denominazione di Istituto Storico Italiano dell’Arte Sanitaria, I.S.I.D.A.S.

Più tardi muta la forma del sodalizio in Accademia a classi chiuse e adotta un nuovo statuto (R.D. del 16 ottobre 1934 n. 2389, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1934); così ha un suo programma scientifico, un suo stemma e un motto: una palma verde su campo d’oro con la scritta “Nec in arido arescit“. L’Accademia è sotto la tutela e la vigilanza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Appartiene all’Accademia il Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria con Biblioteca, Archivio e la seicentesca Sala Alessandrina, Aula Magna dell’Ente.

Il Museo, tra i più importanti del mondo, si sviluppa su una superficie di 850 metri quadri ed è sede ufficiale dell’Ente. Inaugurato nel 1933 è ospitato all’interno del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia. Costituisce una delle più importanti documentazioni di carattere storico e scientifico sull’arte della medicina. L’ospedale infatti, fondato da Papa Innocenzo III nel 1198, aveva tra i suoi compiti anche quello dell’insegnamento della medicina, ed era perciò dotato di una ricca Biblioteca, del Teatro anatomico e della Speziera.

Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali c’è anche quello di portare a conoscenza delle varie attività di ordine sanitario che vengono svolte in Italia. La sezione laziale dell’Accademia ha pensato di organizzare una giornata per informare il pubblico sulle attività mediche che si sono svolte nei vari giubilei ed anche in questo.

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