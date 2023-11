Convegno per i 100 anni della Società di Studi Fiumani

Presso la Società Dante Alighieri – Roma Sala del Primaticcio – Palazzo di Firenze, in Piazza di Firenze 27, l’11 dicembre 2023 – ore 10.30, in occasione del centenario di nascita della Società di Studi Fiumani (Fiume 1923- Roma 2023) nel corso di un Convegno si terrà la Prolusione per i 100 anni di vita della Società di Studi Fiumani.

Seguirà la presentazione degli Atti del Convegno Internazionale tenutosi a Fiume(Rijeka-Croazia) il 24 e 25 marzo 2022, organizzato dal Dipartimento di italianistica dell’Università di Fiume-Rijeka con la Società di Studi Fiumani “La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici”, Atti pubblicati sulla Rivista di studi adriatici “FIUME” n. 47- dicembre 2022

Programma

Presenta e modera: il Segretario generale Società di Studi Fiumani Dott. Marino Micich

Saluti

di autorità e di

Presidente Dante Alighieri: prof. Alessandro Masi

Presidente Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – LCFE: dott. Franco Papetti

Presidente Comunità degli italiani di Fiume- Melita Sciucca

Rappresentante del Ministero della Cultura

Prolusione per i 100 anni della Società di Studi Fiumani “Dall’esilio al ritorno” a cura del Presidente

Prof. Giovanni Stelli

Intervento musicale

M° Francesco Squarcia alla viola

Presentazione degli Atti Convegno internazionale “La cultura italiana a Fiume rivolti linguistici, letterari, storici”

Intervengono

Presidente della Società di Studi Fiumani Prof. Giovanni Stelli

Per il Dipartimento di italianistica

Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli studi di Fiume

Filozofski fakultet – Sveučilište u Rjeci

Prof.ssa Corinna Gerbaz-Giuliano

Prof. ssa Gianna Mazzieri – Sanković

Prof.ssa Iva Persić

La cura scientifica del volume a cura del Dipartimento di Italianistica di Fiume – Società di Studi Fiumani