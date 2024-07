Coppiette di maiale e guanciale di dubbia provenienza: maxi sequestro ad Ariccia

Una maxi operazione congiunta del corpo di polizia locale di Ariccia e del personale della Asl Roma 6 ha portato al sequestro di quasi 400 chili di carne suina lavorata e 15 chili di coppiette di maiale. I prodotti sono stati rinvenuti in un laboratorio situato in località Vallericcia, dove una ditta con sede a Fiumicino stava etichettando la carne.

Il laboratorio non era riconosciuto né registrato per la lavorazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, motivo per cui i responsabili sono stati denunciati alla magistratura di Velletri. La mancanza delle certificazioni necessarie ha reso i prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Durante l’ispezione, sono state rilevate gravi irregolarità nelle etichette dei prodotti, che potevano facilmente ingannare i consumatori riguardo al luogo di produzione, sollevando seri dubbi sulla reale origine dei salumi.

Oltre al sequestro della carne, gli agenti hanno messo sotto sequestro anche il laboratorio di lavorazione. L’area circostante, di circa 4.000 metri quadrati, è risultata essere un vero e proprio deposito di rifiuti, inclusi sei carcasse di autoveicoli, bombole GPL, materiali edili, pneumatici, batterie esauste, sostanze oleose e presunto amianto.

L’intera area è stata posta sotto sequestro e dovrà essere bonificata per essere riportata allo stato originario.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙