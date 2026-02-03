Coprogettazione culturale 2025, il Municipio XII presenta i risultati

Nel 2025 il Municipio XII ha sperimentato con successo la procedura di coprogettazione culturale.

Questo strumento, che vede la concreta sinergia tra Amministrazione e Enti del terzo settore in tutte le fasi del procedimento amministrativo, ha consentito la realizzazione di un calendario di attività culturali rivolte alla cittadinanza del territorio.

I risultati della sperimentazione saranno illustrati durante un evento giovedì 5 febbraio, alle 15, presso la sala consiliare Caduti di Forte Bravetta, in via Fabiola, 14.

All’evento parteciperà anche l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.