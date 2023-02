Corona Verde e Francigena del Sud

Il LabSU (Laboratorio di Studi Urbani – Territori dell’abitare) dell’Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con la Giunta del Municipio Roma V, la Fondazione Paolo Bulgari, il Comitato Tor Tre Teste Attiva, Sentiero verde Aps Ets, il Servizio civile ambientale presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Municipio Roma V, presentano due iniziative che chiuderanno il percorso di pianificazione della Corona verde di Roma Est collegato al progetto MenteLocale: l’esplorazione (4 febbraio) e la coprogettazione (10 febbraio) delle aree verdi del Parco di Tor Tre Teste, Mistica e Casa Calda.

Avviato nel 2020 in collaborazione tra LabSU e Gruppo Ambiente e Territorio (GAT) della Libera Assemblea di Centocelle, e con il supporto della Fondazione Paolo Bulgari, il progetto MenteLocale ha preso avvio nei primi mesi del 2020, in concomitanza con l’inizio della pandemia da Covid-19, e quindi in un momento in cui le persone hanno cominciato a vivere e desiderare intensamente la natura in città. MenteLocale si è dato fin dal principio un duplice obiettivo: mettere in rete la “stewardship” locale (le organizzazioni e comitati attivi nella salvaguardia dell’ambiente) del quadrante Est della capitale e costruire insieme ad essa una visione e un percorso di co-progettazione dal basso della rete ecologica del quadrante più densamente abitato della città. Si sono così attraversate e analizzate collettivamente una ad una le principali aree verdi della periferia Est, un mosaico frammentato ed eterogeneo di spazi sopravvissuti alla speculazione selvaggia che ha determinato l’espansione senza disegno della periferia romana, e oggi, nonostante l’abbandono e gli usi impropri, racchiudono ancora straordinari valori naturalistici e culturali, testimoniando preziosi scenari della relazione storica tra l’agro romano e la città millenaria.

Grazie alla predisposizione di strumenti tecnologici che hanno supportato la collaborazione e la condivisione di conoscenza territoriale tra le organizzazioni, si sono prima messe a sistema e aggiornate le conoscenze (anche tramite le esplorazioni), e poi si è lavorato tutti insieme in laboratori in presenza per ridisegnare il futuro di queste aree. Ne è emersa una visione, la Corona verde di Roma Est, che ricomporrebbe il mosaico di aree verdi in un unico sistema attraverso connessioni ecologiche e funzionali, una infrastruttura verde che conferirebbe sostenibilità e vivibilità ai nostri quartieri, aprendo anche nuove possibilità e forme di sviluppo sostenibile.

A conclusione di questa prima fase del progetto, con due distinte iniziative si darà seguito all’analisi e co-progettazione di un sotto-ambito complesso e straordinario della Corona, un unico sistema ecologico che dalla naturalità piena del corridoio ecologico del Fosso di Tor Tre Teste fuori raccordo – interessato, e minacciato, dal Programma di Recupero Urbano di Tor Bella Monaca – si incunea nel tessuto intra GRA con una progressione spontanea e potenzialmente continua dalla dimensione rurale della tenuta della Mistica e di Casa Calda, al verde urbano del Parco di Tor Tre Teste. Il fil rouge di queste variazioni sul tema ecologico è l’incedere solenne dell’Acquedotto Alessandrino che attraversando questi territori saldava città e natura con il legame dell’acqua.

Il principale ostacolo per la realizzazione di questo sistema ambientale è culturale: esso non è percepito dagli abitanti, né conseguentemente concepito e pianificato dalle istituzioni. Ma rappresenta una risorsa impareggiabile che tuttavia rischia di essere ulteriormente erosa o persino andare perduta in un prossimo futuro. E l’urgenza di preservarlo e realizzarlo pienamente la conosciamo bene: il cambiamento climatico che avanza come avanzano le città, sconfinate e invivibili.

Per questi motivi invitiamo tutte e tutti a immaginare e costruire insieme la Corona verde di Roma Est come avvio di una nuova visione e condizione urbana, che restituisca armonia e vivibilità alla nostra capitale.

Sabato 4 febbraio dalle 10 (appuntamento a via San Felice da Cantalice) esploreremo queste aree seguendo l’antico percorso della Francigena lungo l’acquedotto Alessandrino, e realizzeremo con l’occasione la consueta mappatura con il supporto di una applicazione per cellulare (arrivate preparati scaricando l’applicazione di messaggistica Telegram). La camminata si concluderà alla Agricoltura Capodarco dove chi vorrà potrà fermarsi a pranzare con noi all’aperto (si prega di prenotare al numero fornito sotto).

Venerdì 10 febbraio dalle 15 e 30 (presso la parrocchia San Tommaso D’Aquino a Tor Tre Teste) si svolgerà la co-progettazione del sotto-ambito “Tor Tre Teste – Mistica” della Corona verde con la collaborazione delle organizzazioni e dei diversi comitati interessati, e grazie soprattutto al supporto attivo del Comitato Tor Tre Teste Attiva.

Successivamente a queste iniziative sarà organizzato un incontro cittadino di restituzione del masterplan della Corona verde come occasione di confronto tra le organizzazioni territoriali e di ulteriori osservazioni e integrazioni. Chiuso questo ciclo si aprirà il percorso di confronto e collaborazione con le istituzioni per definire e avviare l’iter attuativo della Corona verde.

Iniziative:

Esploriamo la Francigena (esplorazione urbana)

Sabato 4 febbraio 2023, ore 10-13

Partenza (ore 10) da piazza San Felice da Cantalice

Pranzo all’arrivo presso Agricoltura Capodarco

(con preghiera di prenotare utilizzando i contatti in basso)

Laboratorio di co-progettazione

Venerdì 10 febbraio 2023, ore 15,30-18,30

Presso la Parrocchia di San Tommaso D’Aquino

Via Davide Campari, 74 (Tor Tre Teste)

CONTATTI: labsu@uniroma1.it m. 3452407376

Itinerario dell’esplorazione di sabato 4 febbraio