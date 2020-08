Coronavirus, 1° agosto: nel Lazio 18 nuovi casi, di cui 9 a Roma

Coronavirus: oggi nel Lazio si registrano 18 nuovi casi, di cui 9 a Roma città, 3 nella provincia e 6 nel resto della regione Lazio. Zero decessi.

Tre dei nuovi casi di contagio sono di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India.

“Ad oggi – commeta l’assessore alla sanità Alessio D’Amato – i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Per i rientri dalla Romania è attivo il drive-in del Forlanini per i rientri con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina.”

Per quanto riguarda i trasferimenti dei migranti dalla Sicilia l’Assessore informa che “sono saliti a 388. Il sistema di accoglienza e controllo va ripensato per il Covid. Non può essere lo stesso di prima”.

I dati delle Asl di Roma e Provincia: 12 nuovi casi

Esaminando i dati delle singole Asl di Roma e Provincia l’assessore D’Amato chiarisce che: “nella Asl Roma 1 il nuovo caso riguarda una donna con link familiare ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono sette i casi nelle ultime 24h e di questi due sono di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Tre casi hanno un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna già posta in isolamento. Nella Asl Roma 4 sono tre i casi nelle ultime 24h si tratta di un uomo di 52 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di due uomini in fase di pre-ospedalizzazione a Civitavecchia”.

I dati delle altre province del Lazio: 6 nuovi casi a Latina

Infine per quanto riguarda le province i 6 nuovi casi riguardano la Asl di Latina. “Cinque casi – specifica D’Amato – sono contatti del dipendente del chiosco sulla spiaggia a Sabaudia per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso riguarda un uomo di nazionalità indiana individuato ai test sulla comunità Sikh. La Asl di Frosinone è Covid Free”.

Intanto “La Asl di Latina – comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio – ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento balneare per la positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali“.

D’AMATO: “SICURI SIA BUONA IDEA ELIMINARE DISTANZIAMENTO SU TRENI?”

L’assessore D’Amato oggi è intervenuto anche sulla decisione delle Ferrovie di far viaggiare i treni FrecciaRossa al 100% della loro capienza.

Chiede l’Assessore: “Mentre aumentano i contagi e il numero delle regioni con valore RT superiore a 1 siamo sicuri che è una buona idea eliminare distanziamento sui treni? Questa decisione si accompagni ai test rapidi a viaggiatori su treni e i voli. Si dà un messaggio sbagliato l’Italia è accerchiata da Paesi in cui la curva sale e qui si dice stop al distanziamento. Ricordo che Roma è la principale destinazione dei treni ad Alta velocità del Paese”.

