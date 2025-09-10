“Correte, c’è un uomo armato in strada”: momenti di paura alla Garbatella

Attimi di paura ieri pomeriggio alla Garbatella, quando alcuni passanti hanno notato un uomo aggirarsi con una pistola in mano nei pressi di un esercizio commerciale di via Caffaro. Immediata la chiamata al 112 e l’intervento dei Carabinieri della Stazione di zona, che hanno rintracciato l’uomo poco distante.

Si trattava di un 60enne romano che, davanti ai militari, ha ammesso di aver avuto in mano l’arma. Non si trattava però di una pistola vera, bensì di una scacciacani a tamburo, priva però del tappo rosso che la distingue dalle armi da fuoco, rendendola così ancora più pericolosa agli occhi di chi l’ha vista.

L’uomo aveva tentato di disfarsene gettandola in un cassonetto dei rifiuti, ma i Carabinieri l’hanno recuperata e sequestrata. Il 60enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto di armi od oggetti atti a offendere.

