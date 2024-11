Corri per il Verde 2024: l’ultima tappa dell’8 dicembre sarà a Parco Talenti

Sarà Parco Talenti, area verde del III Municipio, con ingresso in via Ugo Ojetti, ad ospitare la 4ª tappa di Corri per il Verde che si terrà l’8 dicembre 2024. L’annuncio è in un comunicato dell’Uisp Roma.

Per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà di Uisp Roma, la quarta tappa dell’edizione 2024 subirà un cambio di location: non più il Parco di Centocelle come comunicato inizialmente, ma il Parco Talenti, con ingresso in via Ugo Ojetti. Area verde del III Municipio, Parco Talenti torna ad ospitare una tappa di Corri a cinque anni di distanza dall’ultima volta.

«La scelta, – informa il comunicato – assunta di concerto con l’Assessore all’Ambiente del V Municipio Edoardo Annucci e l’Assessore allo Sport del V Municipio Marco Ricci, che ringraziamo sentitamente per la disponibilità, si è resa necessaria a causa dell’impossibilità di conoscere con esattezza i luoghi del Parco di Centocelle interessati, da qui al giorno 8 dicembre, previsto per lo svolgimento della tappa, dai lavori attualmente in corso all’interno dell’area verde.

Con l’occasione, ringraziamo il Presidente del III Municipio Paolo Marchionne e l’Assessore allo Sport e all’Ambiente del III Municipio Matteo Zocchi per la collaborazione di queste settimane nel cambio di location.

Con la speranza di poter portare la carovana di Corri per il Verde al Parco di Centocelle prima possibile e nel ringraziare ancora gli atleti per lo straordinario successo di partecipazione che stanno tributando, l’appuntamento è domenica 8 dicembre a Parco Talenti, per continuare a correre per il verde».

