Corteo pro-Pal a Roma, è allerta massima: attese decine di migliaia di persone

Roma si prepara a ospitare sabato 4 ottobre una manifestazione pro Palestina che promette di radunare decine di migliaia di persone.

Il corteo, organizzato da diverse sigle palestinesi in Italia e supportato da sindacati di base e collettivi studenteschi, partirà da Porta San Paolo intorno alle 14.30 e si concluderà a San Giovanni.

Secondo le previsioni della Questura, potrebbero scendere in piazza circa 20mila persone, ma l’afflusso reale potrebbe superare le stime, anche alla luce delle tensioni internazionali.

In queste ore, infatti, la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla si trova in una fase critica a poche decine di miglia nautiche dalla Striscia di Gaza, sotto controllo israeliano.

L’evoluzione della situazione potrebbe richiamare manifestanti provenienti da altre città italiane, aumentando ulteriormente la presenza in capitale.

Le forze dell’ordine: equilibrio e prevenzione

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha assicurato che le forze dell’ordine sono già al lavoro per garantire sicurezza e ordine:

“L’equilibrio dei nostri uomini e delle nostre donne è il nostro cavallo di battaglia – ha detto – è la nostra forza, e in quella direzione continueremo ad andare. Sabato c’è una manifestazione importante e stiamo lavorando per organizzarla”. “C’è molto da fare, c’è da lavorare – ha concluso – valuteremo attentamente gli eventi e cercheremo di rispondere al meglio a ogni situazione”.

Il Viminale: prudenza e massima attenzione

Più cauto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sollecitato dai cronisti sull’organizzazione dell’ordine pubblico: “Siamo sempre pronti”, ha risposto, confermando la piena disponibilità delle istituzioni a gestire il corteo prima, durante e dopo lo svolgimento.

