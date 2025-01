Cortina d’Ampezzo: fuoriuscita d’acqua crea danni al manto stradale. Viabilità a senso unico alternato

Un’imprevista fuoriuscita d’acqua dalla carreggiata ha creato non pochi disagi sulla trafficata Viale Cortina d’Ampezzo, all’altezza del civico 180.

Mercoledì 29 gennaio, intorno alle 14, la situazione ha costretto le autorità a intervenire tempestivamente per evitare gravi problemi alla circolazione.

Il flusso d’acqua ha allertato subito i passanti e, prontamente, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo XV Cassia.

In un battito di ciglia, l’emergenza è stata gestita e i caschi bianchi hanno richiesto l’intervento di Acea e dei Vigili del Fuoco per risolvere la criticità.

A far scattare l’allarme, una vera e propria rottura nelle condutture idriche che ha costretto a chiudere la corsia di marcia direzione Trionfale, creando inevitabili rallentamenti.

Il traffico è stato temporaneamente gestito con un senso unico alternato, mentre i veicoli si accodavano in attesa di poter proseguire.

Il danno al manto stradale, visibile già nelle prime ore, ha sollevato ulteriori preoccupazioni, con il manto che, complice la pressione dell’acqua, ha subito danni evidenti.

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, la situazione non sembra ancora risolta: il senso unico alternato continua a disciplinare la viabilità e l’intervento dei tecnici è tuttora in corso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.