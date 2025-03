Corviale, allaccio abusivo alla rete elettrica: scatta il blitz della polizia

A Corviale, periferia sud-ovest di Roma, qualcuno aveva trovato un modo “creativo” per risolvere il problema del caro bollette: allacciarsi abusivamente alla rete elettrica di Areti.

Un sistema illegale che ha permesso a 13 appartamenti di azzerare i costi dell’energia, almeno fino a quando la polizia non ha scoperto tutto.

L’operazione è scattata nell’ambito della sorveglianza speciale sulle periferie, coordinata dalla Questura di Roma.

A entrare in azione sono stati gli agenti del Commissariato San Paolo, che hanno fatto irruzione nel complesso abitativo, ponendo fine non solo alla truffa, ma anche ai gravi rischi per la sicurezza degli abitanti, visto che i collegamenti abusivi possono provocare sovraccarichi e incendi.

Ma le sorprese non sono finite qui. Quattro persone sono state denunciate anche per occupazione abusiva di immobili, mentre altri due individui, fermati alla guida delle loro auto, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Il bilancio complessivo del blitz parla chiaro: 360 persone identificate e oltre 250 veicoli controllati. Un segnale forte da parte delle forze dell’ordine, che continuano a tenere alta l’attenzione sulle zone più critiche della Capitale.

