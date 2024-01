Corviale, sparatoria in strada: Un morto e un ferito, indaga l’antimafia

Un vero e proprio agguato a colpi d’arma da fuoco nella serata di ieri (Martedì 15 Gennaio 2024) a Corviale. È di un morto e un ferito il bilancio di quanto accaduto poco dopo le 19.30 in Largo Tabacchi. All’altezza di via Ettore Ferrari, dove due uomini sono stati raggiunti da una serie di colpi di pistola esplosi, da un’auto di colore bianco.

Cristiano Molè, 33 anni e originario di Roma, l’uomo che è stato ucciso da diversi colpi di pistola al torace, mentre un altro uomo, 30 anni, è rimasto ferito a una gamba e attualmente è ricorvato all’ospedale San Camillo. I proiettili sono stati esplosi da un’auto di colore bianco che poi si è data alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A quanto ricostruito, Molè, che era in auto con il 30enne quando è stata esplosa la raffica di colpi contro la sua vettura, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione in largo Odoardo Tabacchi. Secondo le ipotesi si tratterebbe di un agguato in piena regola. Sotto la lente degli inquirenti, anche la vita dei due giovani per ricostruire se hanno avuto di recente problemi con qualcuno. La vittima sembra abbia alle spalle dei precedenti.

L’agguato, su cui indagano i carabinieri, è all’attenzione anche dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. Sul luogo della sparatoria si è recato il pm della Dda, Mario Palazzi che coordinerà i carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci.