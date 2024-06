Corviale: tensione alle stelle all’interno di un condominio, gambizzato 45enne

Colpi di pistola a Corviale: la sera del 26 giugno un uomo di 45 anni è stato ferito da due colpi di arma da fuoco nel corso di una lite con un conoscente. L’episodio, avvenuto in via degli Alagno all’interno di un condominio, ha destato grande allarme tra i residenti.

Cronaca di una violenza annunciata: la lite è scoppiata intorno alle 21, nell’orario di cena. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due uomini, già noti alle forze dell’ordine, abbiano avuto una discussione accesa nell’androne del condominio. Al culmine del diverbio, uno dei due ha estratto la pistola e ha sparato due colpi all’altro, ferendolo gravemente ai piedi.

Soccorsi e caccia al fuggitivo: la vittima, urlando per il dolore, ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e diverse volanti della Polizia di Stato. L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso: gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile dell’agguato. L’uomo, già identificato, si è allontanato subito dopo i fatti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e il movente della lite.

