Cosa ci ha lasciato Papa Francesco

La morte di papa Francesco ci ha lasciati di sasso. Non ce lo aspettavamo, almeno non subito. Sono passati i giorni necessari ad elaborare il dolore ed è giunto il momento di tirare le somme, vedere cosa ci abbia lasciato, scoprire cosa lo abbia distinto dai predecessori, cosa abbia testimoniato nel mondo di nuovo, personale e autentico.

Ho vissuto per pochi mesi sotto Giovanni XXIII, sono stato ragazzo sotto Paolo VI e sono maturato, fino al seminario, sotto Giovanni Paolo II. Mi ha ordinato presbitero Benedetto XVI e ho vissuto da parroco sotto Francesco. Gli ultimi tre li ho più volte incontrati e sono stati incontri che hanno segnato il mio percorso di vita. Ogni papa è stato una luce che ha illuminato quegli anni in cui ha brillato; la luce di ognuno è stata di un colore diverso, ma sempre splendente.

Di tutti il più sorprendente all’inizio fu proprio papa Francesco, perché la peculiarità che ho visto in lui e che non mi aspettavo è… che non era papa. Niente paura, non voglio accodarmi a quelli che hanno messo in dubbio la sua elezione; lo dico infatti come qualità positiva. È un tratto che mi ha prima spiazzato, poi affascinato.

Ho parlato con lui come avrei parlato con un confratello o un amico, senza cerimoniali o convenevoli, da uomo a uomo, da parroco (mondiale) a parroco (molto locale). A chi richiede modi ieratici e atteggiamenti da professionista del sacro, Francesco suscitava rabbia o delusione. La nostra fede però non si basa su fenomeni mistici, su esperienze di uomini eccelsi, ma sulla carne, il sudore, il sangue di Cristo, sulla sua capacità di amicizia, sulla sua vicinanza a ogni persona, fino alla complicità con il ladrone in croce, e infine sulla testimonianza di donne e di uomini non proprio perfetti. Non c’è cosa più divina di ciò che è umano davvero, e non c’è cosa più umana del nostro rapporto con Dio.

Papa Francesco avvicinava tutti, parlava con tutti e si preoccupava di tutti. Non temeva di mostrarsi imperfetto, fino a chiedere scusa – è questa la perfezione del vero cristiano – senza stupirsi delle fragilità che vedeva. Ha salutato spesso con “buongiorno” e “buon pranzo”: se all’inizio ci ha quasi scioccato, dopo ben 12 anni lo abbiamo capito. Non ci avrebbe stupito se si fosse presentato alla porta con una bottiglia di vino per mangiare con noi.

Non sono in grado di analizzare il suo contributo allo sviluppo del dogma o il suo peso teologico. Non so se interesserebbe le tante persone che ora lo piangono. Sono sicuro però che lui non avrebbe voluto lungaggini inutili e per questo mi limito a questo breve saluto.

Grazie, papa Francesco, di ciò che ci hai dato.

Buon appetito al banchetto celeste.

Prega per noi!

