“Costruiamo la pace”, Natale di Pace a San Basilio

San Basilio celebra il Natale con una grande sfilata: “Costruiamo la pace”. Domenica 21 dicembre 2025 – alle ore 16.00 – il Polo Civico San Basilio, insieme alle associazioni del territorio, invita cittadine e cittadini a partecipare alla Sfilata di Natale “Costruiamo la pace”, un evento comunitario pensato per unire il quartiere attraverso musica, arte e creatività.

La manifestazione si svolgerà domenica 21 dicembre 2025, con partenza alle ore 16.00 dal Centro Popolare di via Girolamo Mechelli 132. La sfilata attraverserà i lotti del quartiere, animata da performance artistiche, piccole esibizioni e momenti di festa aperti a tutte le età.

L’arrivo è previsto presso l’APS San Basilio (Centro Anziani), in via Pergola 19, dove si terrà il momento conclusivo dell’iniziativa. I bambini e le bambine del territorio porteranno sul palco la loro fantasia attraverso brevi spettacoli teatrali ed espressioni creative, mentre il coro “San Basilio d’Oro” chiuderà la serata con un’esibizione speciale.

La Sfilata di Natale vuole essere non solo un appuntamento festivo, ma anche un’occasione per riscoprire il valore della comunità, promuovere la partecipazione e “costruire la pace” attraverso la vicinanza e la condivisione.

