Costruisce un pub abusivo nel parcheggio condominiale

Sequestrata il 13 settembre 2021 dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale una struttura risultata totalmente abusiva di ben 200 metri quadri, con tetto in lamiera e pannelli in PVC all’interno del parcheggio di un condominio in zona Ponte Galeria.

Il gestrore, un italiano di 50 anni, è stato denunciato e ha ricevuto sanzioni amministrative per più di 6.000 euro.